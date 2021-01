Katia Follesa | scioccante retroscena | “L’ho scoperto nel 2006”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 14 gennaio 2021)legato alla sua vita privata: “nel”. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice televisiva.. Fonte: Instagramè una comica e conduttrice televisiva e radiofonica molto apprezzata dal grande pubblico proprio per la sua ironia e il suo senso dell’umorismo. In pochi, però, conoscono ildella sua vita privata. “nel” ha lei stessa raccontato in diverse occasioni. Di cosa si tratta? Cosa si nasconde dietro il sorriso sempre acceso di? Il ...