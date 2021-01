Juventus | infortunio al ginocchio destro per Rafia | out per 15 giorni

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Una lesione del legamento collaterale mediale delha fermato Hamza, game-changer di-Genoa, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Il rammarico del calciatore tunisino, classe ’99, arriva il giorno dopo aver garantito ai bianconeri la qualificazione ai quarti di Coppa, scaturito dagli esami attuati al JMedical.sarà indisponibile per 15 o 20totali, una perdita che Andrea Pirlo dovrà colmare chiamando in causa un altro giovane dell’Under 23 dei campioni d’Italia in carica. SportFace.