Juventus | il gioiellino Rafia ha conquistato Pirlo

Rafia ha già conquistato Pirlo e il cuore dei tifosi bianconeri. Un gol decisivo contro il Genoa, il quale ha consentito alla Juventus di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Rafia ruba la scena e conquista il titolo di uomo partita della sfida di Coppa Italia tra Juventus-Genoa. Un gol nei tempi supplementari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La Juventus in questa sessione di calciomercato, oltre a puntellare la rosa a disposizione di Pirlo, è anche alla ricerca di giovani talenti da far crescere magari nell'Under 23 per ...

LA JUVE RINGRAZIA IL BABY RAFIA

Cristiano Ronaldo? No. Dejan Kulusevski e Alvaro Morata? Nemmeno. È Hamza Rafia a regalare alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, per un 3-2 ai supplementari sul ...

La Juventus in questa sessione di calciomercato, oltre a puntellare la rosa a disposizione di Pirlo, è anche alla ricerca di giovani talenti da far crescere magari nell'Under 23 per ...Cristiano Ronaldo? No. Dejan Kulusevski e Alvaro Morata? Nemmeno. È Hamza Rafia a regalare alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, per un 3-2 ai supplementari sul ...