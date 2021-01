Juventus a caccia di un attaccante | la situazione tra Scamacca e Milik

Eurosport_IT : Edicola #13Gennaio: la Juve, a caccia di una punta centrale da affiancare a #Morata, starebbe pensando a #Giroud...… - sportli26181512 : Juve, la decisione su Frabotta e l'idea Pellegrini: è sempre caccia al vice Alex Sandro: Vice Alex Sandro cercasi,… - serieAnews_com : ??La #Juventus continua la caccia all'attaccante ma da #Llorente a #Scamacca, la conclusione è ancora lontana - neri_serneri : @Miti_Vigliero #Salvini potresti cortesemente abbonarti a: Libero La Verità Il Giornale Tempo Quotidiano Nazionale… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, è finito il tempo di Bonucci: caccia all’erede -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus caccia

Stop and Goal

Uno degli obiettivi principali della Juventus per l'attacco resta Gianluca Scamacca, che ieri ha sfidato i bianconeri con la maglia del ...Dubbi su chi schierare al fantacalcio nel prossimo turno di campionato? 3 portieri consigliati per la 18^ giornata di Serie A La Serie A torna in campo nel weekend per onorare la 18^ giornata di campi ...