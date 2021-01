Juve Napoli, la procura FIGC archivia l’indagine sul club azzurro: le ultime (Di giovedì 14 gennaio 2021) La procura della FIGC ha archiviato l’inchiesta sul Napoli sul rispetto dei protocolli Covid da parte degli azzurri. La nota La procura della FIGC ha archiviato l’indagine sul Napoli e sul rispetto dei protocolli COVID dopo la gara non disputata contro la Juventus. La nota dell’ANSA dagli ambienti della procura. «Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell’attività inquirente e ritenuto che non vi siano elementi tali per procedere a contestazioni disciplinari e sostenere l’accusa, abbiamo ha disposto l’archiviazione del procedimento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladellahato l’inchiesta sulsul rispetto dei protocolli Covid da parte degli azzurri. La nota Ladellahatosule sul rispetto dei protocolli COVID dopo la gara non disputata contro lantus. La nota dell’ANSA dagli ambienti della. «Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell’attività inquirente e ritenuto che non vi siano elementi tali per procedere a contestazioni disciplinari e sostenere l’accusa, abbiamo ha disposto l’zione del procedimento». Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #OM prova il rilancio per #Milik dicendosi disposto ad aggiungere alla proposta al #Napoli da 10 milioni anche il 3… - GoalItalia : Europa League col Chelsea ?? Scudetto alla Juve ?????? A Napoli 'Comandante' di un sogno ?? Maurizio Sarri compie 62… - forumJuventus : (CDS) Gravina su Juve-Napoli: 'Il collegio di Garanzia non può essere 3°grado di giudizio, senza chiarimenti in fut… - 100x100Napoli : La Procura FIGC archivia l’inchiesta su Juventus-Napoli - Mirko799 : RT @Vittoriog82: +++ Juve-Spal ai quarti di finale di Coppa Italia. E ci godiamo le fatiche di Inter-Milan, Napoli-Roma e Atalanta-Lazio ????… -