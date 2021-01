Julia Child: la vita dell'iconica chef diventa una serie tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) La vita e la carriera di Julia Child, l'icona degli chef televisivi, sarà alla base di una nuova serie televisiva prodotta per HBO Max. La vita di Julia Child sarà alla base di una nuova serie tv che verrà prodotta per HBO Max. Il progetto si ispirerà anche al famoso programma televisivo The French chef che ha dato il via a un nuovo modo di mostrare il cibo e le ricette sul piccolo schermo. La nuova serie drammatica si intitolerà semplicemente Julia e nel ruolo dell'icona televisiva ci sarà l'attrice Sarah Lancashire. Il progetto prodotto da Chris Keyser, che ne sarà anche lo showrunner, sarà composto da otto puntate. Tra gli interpreti ci saranno inoltre David Hyde ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lae la carriera di, l'icona deglitelevisivi, sarà alla base di una nuovatelevisiva prodotta per HBO Max. Ladisarà alla base di una nuovatv che verrà prodotta per HBO Max. Il progetto si ispirerà anche al famoso programma televisivo The Frenchche ha dato il via a un nuovo modo di mostrare il cibo e le ricette sul piccolo schermo. La nuovadrammatica si intitolerà semplicementee nel ruolo'icona televisiva ci sarà l'attrice Sarah Lancashire. Il progetto prodotto da Chris Keyser, che ne sarà anche lo showrunner, sarà composto da otto puntate. Tra gli interpreti ci saranno inoltre David Hyde ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Julia Child: la vita dell'iconica chef diventa una serie tv - Dimonios : ?? Non vedo l'ora che sia disponibile! Che figura affascinante quella di Julia Child, per la sua tenacia, la vita a… - holasoyclo : Oggi 'Wild Child' e 'Ben in Back'. Ode a Julia ed Emma ?? - Manucasy : Prendiamoci un attimo per ammirare la cucina di Julia Child nel film Julie & Julia - BrieBus : Mi è venuta una voglia di soupe à l'oignon che mi sa che finirà nel menu del weekend. Prima però vado a sbirciare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Child Julia Child: la vita dell'iconica chef diventa una serie tv Movieplayer.it Julia Child: la vita dell'iconica chef diventa una serie tv

La vita e la carriera di Julia Child, l'icona degli chef televisivi, sarà alla base di una nuova serie televisiva prodotta per HBO Max. La vita di Julia Child sarà alla base di una nuova serie tv che ...

La vita e la carriera di Julia Child, l'icona degli chef televisivi, sarà alla base di una nuova serie televisiva prodotta per HBO Max. La vita di Julia Child sarà alla base di una nuova serie tv che ...