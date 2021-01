Judo | Masters Doha 2021 | bilancio decisamente negativo per l’Italia | ma c’è tempo per tornare al top

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il primo grande evento della stagione olimpica è andato in archivio senza acuti da parte della Nazionale italiana di, che ha concluso il Worldsenza riuscire a raggiungere i quarti di finale con nessuno dei dieci atleti impegnati in Qatar. Le aspettative erano chiaramente ben altre, nonostante la consapevolezza di dover affrontare la gara più competitiva e difficile dell’anno in termini di livello medio (sin dal primo turno) e di abbondanza di talenti presenti in ogni singola categoria.poteva contare però a sua volta su un paio di atleti stabilmente al vertice globale come Manuel Lombardo (n.1 al mondo dei 66 kg) e Odette Giuffrida (Campionessa d’Europa in carica dei 52 kg), entrambi incappati in un passo falso da dimenticare al più presto nel percorso di preparazione ...