Jovic, ufficiale il ritorno all’Eintracht: il comunicato (Di giovedì 14 gennaio 2021) È ufficiale il ritorno di Luka Jovic all'Eintracht Francoforte, l'attaccante arrivato al Real Madrid nel 2019 lascia dunque dopo un anno e mezzo i Blancos. "L’Eintracht Frankfurt può contare sui servizi di Luka Jovic fino alla fine di questa stagione. L’attaccante, che ha giocato con l’Eintracht tra il 2017 e il 2019, torna in prestito dal Real Madrid. Il contratto legherà il centravanti fino alla fine della stagione. Jovic ottiene la maglia numero nove a Francoforte". L'attaccante serbo ha collezionato due reti in 21 presenze con la maglia del Real Madrid.caption id="attachment 964873" align="alignnone" width="1024" Luka Jovic Real Madrid (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Èildi Lukaall'Eintracht Francoforte, l'attaccante arrivato al Real Madrid nel 2019 lascia dunque dopo un anno e mezzo i Blancos. "L’Eintracht Frankfurt può contare sui servizi di Lukafino alla fine di questa stagione. L’attaccante, che ha giocato con l’Eintracht tra il 2017 e il 2019, torna in prestito dal Real Madrid. Il contratto legherà il centravanti fino alla fine della stagione.ottiene la maglia numero nove a Francoforte". L'attaccante serbo ha collezionato due reti in 21 presenze con la maglia del Real Madrid.caption id="attachment 964873" align="alignnone" width="1024" LukaReal Madrid (getty images)/caption ITA Sport Press.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Jovic lascia il Real Madrid e torna all'Eintracht Francoforte ?? - ItaSportPress : Jovic, ufficiale il ritorno all'Eintracht: il comunicato - - Tonyontour : Ufficiale: Luka Jovic dal @realmadrid all'@Eintracht in prestito per sei mesi. Niente @acmilan dunque per il centr… - sportli26181512 : Jovic torna all'Eintracht: ufficiale il prestito dal Real Madrid: L'attaccante serbo, acquistato dai Blancos nell'e… - cmercatoweb : ???? #Milan, niente #Jovic: è ufficiale il ritorno all'#EintrachtFrankfurt. Ecco il comunicato -