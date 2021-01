Jovanotti, le parole d’affetto della moglie per la figlia Teresa (Di giovedì 14 gennaio 2021) La figlia di Jovanotti, Teresa, ha reso noto con un post social d’aver vinto la battaglia contro il cancro, la giovane ventenne ha voluto condividere questo successo dopo mesi di lotte, insicurezze e cure. Ad esultare, rispettando le scelte di Teresa, il noto papà che ha potuto gioire e complimentarsi con la figlia per quanto è stata determinata e coraggiosa. Commossa dal momento anche la mamma Francesca Valiani anche lei felice d’aver finalmente posto la parola fine ad una disavventura drammatica. Francesca ha pubblicato un post su Instagram commovente, non solo perché si percepisce tutta la gioia nel rendere noto che un drammatico periodo si è concluso, ma anche perché Teresa ha saputo affrontare il tutto con una maturità e consapevolezza inaspettate per una giovane ragazza. È ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi, ha reso noto con un post social d’aver vinto la battaglia contro il cancro, la giovane ventenne ha voluto condividere questo successo dopo mesi di lotte, insicurezze e cure. Ad esultare, rispettando le scelte di, il noto papà che ha potuto gioire e complimentarsi con laper quanto è stata determinata e coraggiosa. Commossa dal momento anche la mamma Francesca Valiani anche lei felice d’aver finalmente posto la parola fine ad una disavventura drammatica. Francesca ha pubblicato un post su Instagram commovente, non solo perché si percepisce tutta la gioia nel rendere noto che un drammatico periodo si è concluso, ma anche perchéha saputo affrontare il tutto con una maturità e consapevolezza inaspettate per una giovane ragazza. È ...

QuotidianPost : Jovanotti, le parole d’affetto della moglie per la figlia Teresa - abilitychannel : Teresa Cherubini, figlia di Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, ha da poco rivelato pubblicamente della sua lotta contr… - Martina95190659 : RT @987mies: #Renzi che riempie la sua conferenza stampa di frasi in inglese è come Jovanotti che infarcisce i testi delle sue canzoni di p… - infoitcultura : La moglie di Jovanotti dopo il tumore della figlia: le dolci parole di Francesca Valiani per Teresa - FabioRoscioli : RT @987mies: #Renzi che riempie la sua conferenza stampa di frasi in inglese è come Jovanotti che infarcisce i testi delle sue canzoni di p… -