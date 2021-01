Joseph Capriati: “Perdono mio padre per avermi accoltellato e prego per lui”. Critiche ma stabili le condizioni del dj (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui”. Sono queste le prime parole di Joseph Capriati, il 33enne dj di fama mondiale dopo esser stato accoltellato dal padre, ora ai domiciliari per tentato omicidio, venerdì scorso durante una lite in casa, a Caserta. Capriati scrive dal suo letto nel reparto Chirurgia dei grandi traumi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove è ricoverato da quattro giorni: è stato in prognosi riservata, in condizioni molto Critiche, e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal genitore. È in programma la tac al torace di controllo. In seguito ai nuovi esami potrebbe essere sciolta la prognosi che, per il momento, resta ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “mioper il folle gesto etanto per lui”. Sono queste le prime parole di, il 33enne dj di fama mondiale dopo esser statodal, ora ai domiciliari per tentato omicidio, venerdì scorso durante una lite in casa, a Caserta.scrive dal suo letto nel reparto Chirurgia dei grandi traumi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove è ricoverato da quattro giorni: è stato in prognosi riservata, inmolto, e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal genitore. È in programma la tac al torace di controllo. In seguito ai nuovi esami potrebbe essere sciolta la prognosi che, per il momento, resta ancora ...

