Joe Biden presenterà un piano da 1.900 miliardi di dollari per Covid ed economia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere il Covid e gli effetti del virus sull’economia. Questo è il piano che Joe Biden, presidente eletto, si appresta a presentare nel suo discorso in Delawere. A riportare la notizia è il New York Times, che cita alcune fonti secondo le quali il pacchetto prevede aiuti diretti ai cittadini e agli Stati, nonché risorse per test ,vaccini e tracciamento Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Unda 1.900diper combattere ile gli effetti del virus sull’. Questo è ilche Joe, presidente eletto, si appresta a presentare nel suo discorso in Delawere. A riportare la notizia è il New York Times, che cita alcune fonti secondo le quali il pacchetto prevede aiuti diretti ai cittadini e agli Stati, nonché risorse per test ,vaccini e tracciamento

matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - Corriere : ???????? Cosa succederà ora che la Camera ha avviato la procedura di impeachment per Donald Trump? Non lo sappiamo, ma… - RaiNews : #ElectionDay, #LadyGaga canterà l'inno nazionale il 20 gennaio durante la cerimonia di insediamento di Joe #Biden a… - erprofeta2 : @Fondoscala @ilReazionario Pure Joe Biden si è presentato ad un comizio come il marito di Joe Biden. - Mania48Mania53 : RT @kattolikamente: Il cardinale Dolan: 'Joe Biden appoggia la pena capitale per gli innocenti bambini nascituri'. Becca e porta a casa Sle… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden La Rinascita americana di Giovanna Pancheri: “Joe Biden può cambiare gli USA” Fanpage.it Biden to unveil plan to pump $1.5 trillion into pandemic-hit economy

The stimulus package has a price tag above $1.5 trillion and includes a commitment for $1,400 stimulus checks.

Lady Gaga canterà l'inno per Joe Biden

La serata-evento, che sarà senza pubblico per via della pandemia e anche per motivi di sicurezza dopo il recente assalto al Campidoglio, sarà trasmessa in diretta tv sulle principali reti americane e ...

The stimulus package has a price tag above $1.5 trillion and includes a commitment for $1,400 stimulus checks.La serata-evento, che sarà senza pubblico per via della pandemia e anche per motivi di sicurezza dopo il recente assalto al Campidoglio, sarà trasmessa in diretta tv sulle principali reti americane e ...