James Harden lascia Houston per Brooklyn. Come cambia la Nba

Leggi su agi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI -lascerà gliRockets per approdare aiNets costituendo con Kevin Durant e Kyrie Irving un trio in grado in teoria di dominare la Nba. Una nuova versione dei 'big three' che spaventa i rivali della Eastern Conference. "È una mossa straordinaria per. Sono molto migliorati. Ma alla fine dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dobbiamo continuare a giocare un buon basket e poi vedremoandrà a finire", ha detto il due volte vincitore del titolo MVP, Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, principale rivale alla corsa alle Finals. Il 'barba', così è chiamatoper la caratteristica fisica che più lo contraddistingue, aveva già cercato più volte, tra l'estate e la fine del 2020, dire la ...