Jack Dorsey: "Giusto bloccare Trump su Twitter, ma è un precedente pericoloso" (Di giovedì 14 gennaio 2021) La decisione di ‘sospendere definitivamente’ l’account personale su Twitter di Donald Trump è stata la scelta “giusta”, ma rappresenta un “fallimento” e costituisce un “precedente”, che è “pericoloso”. Così su Twitter il fondatore della piattaforma, Jack Dorsey, che ha scritto di “non festeggiare né andare fiero” della decisione di “mettere al bando @realDonaldTrump” dopo i fatti del 6 gennaio a Washington. È “un fallimento da parte nostra nel promuovere un discorso sano” e “dover prendere” queste misure “frammenta il discorso pubblico”. “Ci dividono - incalza dopo che il presidente americano è stato messo sotto accusa per la seconda volta con l’approvazione dell’impeachment alla Camera - limitano il potenziale per un chiarimento, un riscatto, per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) La decisione di ‘sospendere definitivamente’ l’account personale sudi Donaldè stata la scelta “giusta”, ma rappresenta un “fallimento” e costituisce un “”, che è “”. Così suil fondatore della piattaforma,, che ha scritto di “non festeggiare né andare fiero” della decisione di “mettere al bando @realDonald” dopo i fatti del 6 gennaio a Washington. È “un fallimento da parte nostra nel promuovere un discorso sano” e “dover prendere” queste misure “frammenta il discorso pubblico”. “Ci dividono - incalza dopo che il presidente americano è stato messo sotto accusa per la seconda volta con l’approvazione dell’impeachment alla Camera - limitano il potenziale per un chiarimento, un riscatto, per ...

