Italia in crisi? l' Ue è ottimista | Il Paese trova sempre delle soluzioni

AGI - "La mia impressione è che la situazione potrebbe non essere così drammatica come sembra a prima vista" perché "alla fine l'Italia sembra sempre capace di trovare soluzioni a questi problemi". Così un alto funzionario Ue con riferimento alla crisi politica aperta ieri dalle dimissioni dal Governo della delegazione di Italia Viva. La stessa fonte ammette però un certo distacco dalle questioni politiche romane. "La vita delle società democratiche a volte può farsi complicata, e in Italia ciò accade più che altrove", ha aggiunto la fonte Ue. "Ho abbandonato l'idea di capire tutte le complessità della politica Italiana", confessa infine il funzionario che si dice comunque fiducioso sulla capacità dell'Italia di ...

