Italia a prevalenza arancione. Arriva il nuovo Dpcm

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I segnali di un ulteriore peggioramento dello scenario erano già nei numeri dell’ultimo report della Cabina di regia, che domani tornerà a riunirsi per analizzare i dati aggiornati. Stamattina, nella riunione nella quale si è fatto il punto anche sulla campagna vaccinale - con i presidenti delle Regioni, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri - Roberto Speranza non ha nascosto la preoccupazione perché, domani, ilmonitoraggio potrebbe certificare un incremento dell’indice Rt, che da 1.03 della settimana passata potrebbere a 1.1. “Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata”, l’appello rivolto dal ministro della Salute ai governatori. Perché, anche tenendo presente l’intensità con la quale il virus ha ...