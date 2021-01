Ispettori a Wuhan | avviata l’indagine dell’OMS sull’origine del Covid-19

Leggi su yeslife

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivato giovedì a, culla dell’epidemia di coronavirus. The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #19 arrived in, #China, today. The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers. — World L'articolo proviene da YesLife.it.