Isola dei Famosi 2021, anticipazioni: Ilary Blasi, naufraghi e chi ha dato forfait (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il palinsesto Mediaset si arricchisce di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, una delle trasmissioni più fortunate degli ultimi anni. Il reality show di Canale 5 torna anche in questo momento di difficoltà, con la bravissima Ilary Blasi al timone. E si hanno già le prime indiscrezioni sul cast: a quanto pare, quest’anno assisteremo ad una stagione davvero strepitosa. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, c’erano dubbi sulla messa in onda dell’Isola dei Famosi. In effetti, il programma ha saltato l’edizione 2020, visti anche i problemi dovuti all’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando Adesso è però certo: il reality show sta per tornare, sebbene vi sia qualche incertezza sulla data di messa in onda. Sappiamo al momento che verrà trasmesso a marzo, dopo il Festival di Sanremo ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il palinsesto Mediaset si arricchisce di una nuova edizione dell’dei, una delle trasmissioni più fortunate degli ultimi anni. Il reality show di Canale 5 torna anche in questo momento di difficoltà, con la bravissimaal timone. E si hanno già le prime indiscrezioni sul cast: a quanto pare, quest’anno assisteremo ad una stagione davvero strepitosa. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, c’erano dubbi sulla messa in onda dell’dei. In effetti, il programma ha saltato l’edizione 2020, visti anche i problemi dovuti all’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando Adesso è però certo: il reality show sta per tornare, sebbene vi sia qualche incertezza sulla data di messa in onda. Sappiamo al momento che verrà trasmesso a marzo, dopo il Festival di Sanremo ...

maraagirometta : Cecilia pensa di essere ancora all’isola dei famosi dove le telecamere c’erano solo per 3 ore, altrimenti non si spiega #tzvip - gildazorzistan1 : RT @solotuitter921: Era difficile, ma SdG sta riuscendo a uscirne peggio dal GF rispetto all isola dei famosi. #tzvip - Genovaper : RT @Carmen24583545: Con una proporzione di 6 a 1 a favore dei gatti, si può dire che siano questi ultimi i veri abitanti dell’isola di Aosh… - coralalia : ho bloccato la mia isola su ac in un loop temporale che va dall'1 al 10 aprile perché c'è la stagione dei ciliegi i… - blujasmine3 : RT @solotuitter921: Era difficile, ma SdG sta riuscendo a uscirne peggio dal GF rispetto all isola dei famosi. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Asia Argento, Ilary Blasi alza l'offerta. Ci sarà all'Isola dei Famosi Corriere dello Sport.it Ilary Blasi, preparativi per l'Isola dei Famosi

Ilary Blasi a Milano dà il via alla ‘sua’ Isola dei Famosi: partono i preparativi, la conduttrice dopo la lunga pausa dalla tv è pronta a essere finalmente al timone dell’edizione numero 15 del realit ...

L’Isola dei Famosi 2021: Giulio Berruti tra i naufraghi? L’indiscrezione

Giulio Berruti naufrago dell'Isola dei Famosi 2021? L'ultima indiscrezione sul cast L'Isola dei Famosi si farà. Difatti nonostante la pandemia mondiale da ...

Ilary Blasi a Milano dà il via alla ‘sua’ Isola dei Famosi: partono i preparativi, la conduttrice dopo la lunga pausa dalla tv è pronta a essere finalmente al timone dell’edizione numero 15 del realit ...Giulio Berruti naufrago dell'Isola dei Famosi 2021? L'ultima indiscrezione sul cast L'Isola dei Famosi si farà. Difatti nonostante la pandemia mondiale da ...