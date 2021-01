Intesa Sanpaolo, procederà a ulteriori 1.000 assunzioni. Messina: ulteriore impulso a ricambio (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo procederà a ulteriori 1.000 assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, finalizzato a un ricambio generazionale senza impatti sociali e alla valorizzazione delle persone del Gruppo Intesa Sanpaolo risultante dall’acquisizione di UBI Banca, con il quale si è data la possibilità ad almeno 5.000 persone di richiedere l’uscita volontaria per pensionamento o Fondo di Solidarietà. Facendo seguito alla verifica svolta con le Organizzazioni Sindacali in merito al raggiungimento delle almeno 5.000 uscite volontarie – si legge in una nota – Intesa Sanpaolo intende infatti “accogliere tutte ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) –1.000, in aggiunta alle 2.500 già previste dall’accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, finalizzato a ungenerazionale senza impatti sociali e alla valorizzazione delle persone del Grupporisultante dall’acquisizione di UBI Banca, con il quale si è data la possibilità ad almeno 5.000 persone di richiedere l’uscita volontaria per pensionamento o Fondo di Solidarietà. Facendo seguito alla verifica svolta con le Organizzazioni Sindacali in merito al raggiungimento delle almeno 5.000 uscite volontarie – si legge in una nota –intende infatti “accogliere tutte ...

