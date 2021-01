Intesa Sanpaolo: 1.000 nuove assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intesa Sanpaolo procederà a ulteriori 1.000 assunzioni, in aggiunta alle 2.500 già previste dall'accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021)procederà a ulteriori 1.000, in2.500 giàdall'accordo sindacale del 29 settembre 2020 sottoscritto con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, ...

intesasanpaolo : ??Per i prossimi 5 anni #Torino sarà la capitale del #tennis internazionale, prima città italiana ad ospitare il Mas… - LandoSileoni : RT @FABI_News: INTESA SANPAOLO, ASSUNZIONI COMPENSANO 50% ESODI. Il segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni : grande risultato, alt… - akenatoth : RT @intesasanpaolo: Carlo Messina, Ceo Intesa Sanpaolo in merito all'accordo con le sigle sindacali per ulteriori 1.000 assunzioni. 'In un… - FABI_News : INTESA SANPAOLO, ASSUNZIONI COMPENSANO 50% ESODI. Il segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni : grande risul… - intesasanpaolo : Carlo Messina, Ceo Intesa Sanpaolo in merito all'accordo con le sigle sindacali per ulteriori 1.000 assunzioni. 'In… -