Inter | non solo BC Partners | altri due fondi interessati al club nerazzurri

Secondo il Financial Times ci sarebbero altri due fondi interessati alle quote dell'Inter e non solo BC Partners Non solo BC Partners. Secondo il Financial Times ci sarebbero altri due fondi interessati alle quote dell'Inter. Il prestigioso quotidiano economico scrive che l'Inter è in discussione per cedere la società a gruppi come "BC Partners ed EQT", mentre al contempo le private equities stanno allargando le proprie holdings anche nel mondo del pallone. Per il FT la valutazione fatta è di 900 milioni di euro, con Goldman Sachs come consulente per potenziali acquirenti. Le società come la svedese EQT e gli statunitensi Arctos Sports ...

