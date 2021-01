Inter-Juve, Pirlo sorride: due possibili rientri per il big match (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrea Pirlo potrebbe ritrovare due calciatori in vista del big match di domenica sera tra Inter e Juventus. Ecco i dettagli La Juventus approda con fatica ai quarti di finale dopo 120? con il Genoa e si mette nella stessa situazione dell’Inter per minuti giocati. I nerazzurri, infatti, hanno superato la Fiorentina solo dopo i supplementari con rete in extremis di Lukaku. Andrea Pirlo, come riportato da Tuttosport, potrebbe ritrovare McKennie e Chiesa usciti malconci dalla gara di campionato contro il Sassuolo. LEGGI I DETTAGLI SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andreapotrebbe ritrovare due calciatori in vista del bigdi domenica sera trantus. Ecco i dettagli Lantus approda con fatica ai quarti di finale dopo 120? con il Genoa e si mette nella stessa situazione dell’per minuti giocati. I nerazzurri, infatti, hanno superato la Fiorentina solo dopo i supplementari con rete in extremis di Lukaku. Andrea, come riportato da Tuttosport, potrebbe ritrovare McKennie e Chiesa usciti malconci dalla gara di campionato contro il Sassuolo. LEGGI I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

