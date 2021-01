Insediamento Biden: Airbnb blocca le prenotazioni di stanze e appartamenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le autorità federali americane richiedono a Airbnb di fermare le prenotazioni di case, stanze e appartamenti a Washington nei giorni dell’Insediamento del Presidente Joe Biden. L’America è in fermento. La cerimonia di Insediamento di Joe Biden è praticamente alle porte e dopo gli eventi di Capitol Hill, la paura di nuove proteste o manifestazioni è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le autorità federali americane richiedono adi fermare ledi case,a Washington nei giorni dell’del Presidente Joe. L’America è in fermento. La cerimonia didi Joeè praticamente alle porte e dopo gli eventi di Capitol Hill, la paura di nuove proteste o manifestazioni è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

