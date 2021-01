Infermiera che lavora in un’unità Covid vince un milione alla lotteria: “Ancora non ci credo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’Infermiera che lavora nell’unità Covid di una struttura assistenziale nella Carolina del Nord ha ricevuto la telefonata più bella e inaspettata di sempre: ha vinto un milione alla lotteria Un’Infermiera che lavora in una unità Covid ha visto stravolta la sua vita grazie ad un biglietto della lotteria. La donna infatti, che lavora nell’unità Covid L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’chenell’unitàdi una struttura assistenziale nella Carolina del Nord ha ricevuto la telefonata più bella e inaspettata di sempre: ha vinto unUn’chein una unitàha visto stravolta la sua vita grazie ad un biglietto della. La donna infatti, chenell’unitàL'articolo NewNotizie.it.

emergency_ong : “Amo il mio lavoro perché so che è essenziale per la popolazione di questa Valle.' Dal Centro di #maternità di… - lucianonobili : Tutti i miei pensieri per Lorella, coraggiosa infermiera dell’ospedale di Latina, che ha dato la vita combattendo i… - fanpage : È il secondo caso del genere che si verifica in Abruzzo - leggoit : Infermiera che lavora in un'unità Covid-19 vince un milione di dollari alla #lotteria - palancellotti : RT @MinervaMcGrani1: Mi ricorda tanto il caso dell'infermiera portoghese, morta nel sonno a 42 anni 24 ore dopo aver fatto il vaccino...chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera che Infermiera Covid vince 1 milione alla lotteria: «Avevo pregato che qualcosa mi aiutasse in questa situazione» Il Messaggero Caserta. Infermieri, da vaccinare tutti gli iscritti all’Ordine: soddisfatto il presidente provinciale Gennaro Mona

Da presidente dell ordine delle professioni infermieristiche di caserta Sono molto soddisfatto per l’obiettivo raggiunto poichè qualche giorno fa avevo ...

Infermiera che lavora in un’unità Covid vince un milione alla lotteria: “Ancora non ci credo”

Un'infermiera che lavora nell'unità covid di una struttura assistenziale nella Carolina del Nord ha ricevuto la telefonata più bella e inaspettata di sempre: ha vinto un milione alla lotteria ...

Da presidente dell ordine delle professioni infermieristiche di caserta Sono molto soddisfatto per l’obiettivo raggiunto poichè qualche giorno fa avevo ...Un'infermiera che lavora nell'unità covid di una struttura assistenziale nella Carolina del Nord ha ricevuto la telefonata più bella e inaspettata di sempre: ha vinto un milione alla lotteria ...