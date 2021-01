In vacanza al mare da Malena: ecco il resort di lusso e a luci rosse. Dove puoi fare ciò che vuoi: dov’è e come funziona (Di giovedì 14 gennaio 2021) In questi ultimi giorni in rete è andato in trend topic uno spot in particolare. Non si parla d’altro che dello spot per vacanze di lusso oltremodo trasgressive proposte da Malena. Crediamo che nessuno si sia domandato chi sia Malena, ma in ogni caso lo ricordiamo: regina delle pornostar ed ex naufraga dell’isola dei Famosi. Curiosi? ecco di che si tratta. La hottissima pornostar Malena propone per l’estate 2021 un ideale un po’ diverso di vacanza. Il luogo prescelto è incantevole e corrisponde al Cilento, la tipologia di vacanza proposta dalla pornostar è particolarissima e, diciamo, non è per famiglie. ecco di che si tratta… (Continua dopo le foto) La vacanza proposta da Malena per l’estate 2021 è so scandalous e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) In questi ultimi giorni in rete è andato in trend topic uno spot in particolare. Non si parla d’altro che dello spot per vacanze dioltremodo trasgressive proposte da. Crediamo che nessuno si sia domandato chi sia, ma in ogni caso lo ricordiamo: regina delle pornostar ed ex naufraga dell’isola dei Famosi. Curiosi?di che si tratta. La hottissima pornostarpropone per l’estate 2021 un ideale un po’ diverso di. Il luogo prescelto è incantevole e corrisponde al Cilento, la tipologia diproposta dalla pornostar è particolarissima e, diciamo, non è per famiglie.di che si tratta… (Continua dopo le foto) Laproposta daper l’estate 2021 è so scandalous e ...

P_e_p_e__ : Ho sognato babbo, lo sogno spesso. Eravamo in vacanza al mare. Sapevo che gli mancava poco da vivere, lo guardavo e… - hotel_germania : Il mare, la spiaggia, il sole e gli ombrelloni colorati. Il paradiso dei bimbi! Ma quest'anno li attende una grande… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Vip che vanno al mare all'estero, anche Jo Squillo finisce nel mirino delle polemiche. Lei risponde: 'Io non ero in vaca… - snsamba : RT @pomeriggio5: Vip che vanno al mare all'estero, anche Jo Squillo finisce nel mirino delle polemiche. Lei risponde: 'Io non ero in vaca… - pomeriggio5 : Vip che vanno al mare all'estero, anche Jo Squillo finisce nel mirino delle polemiche. Lei risponde: 'Io non ero… -

Ultime Notizie dalla rete : vacanza mare Barbara D'Urso, l'ultima foto in vacanza al mare prima del ritorno a Milano. I fan notano un dettaglio: «Ma come hai fatto?» Il Messaggero Marco Pedna nuovo general manager del Chia Laguna

Italian Hospitality Collection annuncia la nomina di Marco Pedna quale nuovo General Manager di Chia Laguna, l’iconico resort del gruppo situato nella baia di Chia sul mare più bello d’Italia, [...] ...

Castellammare, dalle fabbriche al cemento: lo spettro della speculazione

Appartamenti sul mare, i privati accelerano sulla trasformazione di Via De Gasperi. Annunci immobiliari per la vendita di appartamenti ancora in costruzione, si accende la polemica politica. Dopo che.

Italian Hospitality Collection annuncia la nomina di Marco Pedna quale nuovo General Manager di Chia Laguna, l’iconico resort del gruppo situato nella baia di Chia sul mare più bello d’Italia, [...] ...Appartamenti sul mare, i privati accelerano sulla trasformazione di Via De Gasperi. Annunci immobiliari per la vendita di appartamenti ancora in costruzione, si accende la polemica politica. Dopo che.