In Sicilia il contagio aumenta e Musumeci chiede la zona rossa per 15 giorni: “Dobbiamo evitare di rimandare misure inevitabili” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La situazione del contagio in Sicilia è critica e induce il presidente della Regione Nello Musumeci a chiedere al governo nazionale l’istituzione della “zona rossa” in tutta l’isola per 2 settimane. L’istanza sarà valutata nella cabina di regia, convocata per domani a Roma. “Ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta – spiega il governatore – domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le ‘zone rosse’ in tutte le aree a maggiore incidenza di contagio”. L’andamento epidemiologico nell’isola è preoccupante: da giorni si registrano oltre 1.500 casi, il tasso di positività viaggia oltre il 15%, diversi punti in più della media nazionale. Un trend preoccupante, come confermano anche i dati settimanali (6-12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) La situazione delinè critica e induce il presidente della Regione Nellore al governo nazionale l’istituzione della “” in tutta l’isola per 2 settimane. L’istanza sarà valutata nella cabina di regia, convocata per domani a Roma. “Ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta – spiega il governatore – domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le ‘zone rosse’ in tutte le aree a maggiore incidenza di”. L’andamento epidemiologico nell’isola è preoccupante: dasi registrano oltre 1.500 casi, il tasso di positività viaggia oltre il 15%, diversi punti in più della media nazionale. Un trend preoccupante, come confermano anche i dati settimanali (6-12 ...

