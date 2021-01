In servizio l'agente Luke, il nuovo cane antidroga della polizia locale (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Ha potenzialità enormi, è come una Formula Uno': l'addestratore Alberto Zanzanaro che lo ha seguito non ha dubbi sulle qualità di Luke, il pastore tedesco scelto dal comando di polizia locale di ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Ha potenzialità enormi, è come una Formula Uno': l'addestratore Alberto Zanzanaro che lo ha seguito non ha dubbi sulle qualità di, il pastore tedesco scelto dal comando didi ...

tiffolo : @renzi_rudy @riotta Man mano che passano i giorni emergono sempre più dettagli incredibili: gli agenti e i pompieri… - stefanozana : RT @trevisotoday: In servizio l'agente Luke, il nuovo cane antidroga della polizia locale - trevisotoday : In servizio l'agente Luke, il nuovo cane antidroga della polizia locale - GroupamaIT : ??Sempre connesso e aggiornato con l’#app #MyGroupama: un servizio facile, utile, ricco di contenuti, per monitorare… - RenzoSoldani : RT @iltrumpo: L'ultima teoria complottista dei filo-trumpiani: 'Mattarella agente segreto' al servizio della Regina d'Inghilterra. My name… -

Ultime Notizie dalla rete : servizio agente In servizio l'agente Luke, il nuovo cane antidroga della polizia locale TrevisoToday Frascati, la Polizia di Stato chiude un minimarket

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento alla diffusione del virus.

Scoperto giro di prostituzione minorile. Arrestati due titolari di agenzie di modelle

L’indagine è partita dalle dichiarazioni di una giovane che ha iniziato a lavorare con i due arrestati all’età di 15 anni, la ragazza agli investigatori ha rivelato di essere stata “iniziata” quasi su ...

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento alla diffusione del virus.L’indagine è partita dalle dichiarazioni di una giovane che ha iniziato a lavorare con i due arrestati all’età di 15 anni, la ragazza agli investigatori ha rivelato di essere stata “iniziata” quasi su ...