In Lapponia a bordo della MINI John Cooper Works Clubman

Giro in slitta alla potenza di 306 CV: attraversando la Lapponia a bordo della MINI John Cooper Works Clubman Saranno state le condizioni di allenamento della patria finlandese ad aver dato vita a due dei più grandi piloti di Rally mai esistiti. Infatti, Timo Mäkinen e Rauno Aaltonen, entrambi finlandesi, acquisirono la prontezza di mani e piedi guidando tra le strade deserte della Lapponia, solitamente ricoperte di neve già in tardo autunno, e a volte anche sui laghi ghiacciati. Più avanti, i piloti hanno potuto trarre vantaggio da queste esperienze sfidandosi all'ultimo secondo durante le gare di Rally. MINI è particolarmente legata ai due "finlandesi volanti". Rispettivamente nel ...

