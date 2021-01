In cosa Telegram è diverso da Whatsapp | anche meglio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il semi-monopolio di Mark Zuckerberg sta soffrendo inaspettatamente dopo cheha deciso di cambiare le sue politiche di privacy eè pronta a conquistare gli utenti in fuga. Questo mese in alcuni Paesiha cambiato la politica di riservatezza e ora chiede agli utenti di condividere i dati dicon Facebook e altre applicazioni non identificate per «migliorare l'esperienza dell'utente». Tuttavia, in molti hanno interpretato questo cambiamento come un'invasione nella riservatezza dei dati e, di conseguenza, hanno deciso di orientarsi verso altre piattaforme simili, e che possano essere più sicure. Signal, per esempio, ma soprattuttoè un freeware (software gratuito) di messaggeria nato nel 2013, fondato dai russi Nikolai e Pavel Durov e ...