In Cina primo decesso per Covid dopo 8 mesi e 138 contagi: mai così tanti da marzo 2020 (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Cina ha registrato ieri un nuovo decesso legato al Covid-19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è stato registrato nella provincia di Hebei, il focolaio più grave in atto attualmente nel Paese. Intanto, sul territorio cinese si sono registrati ieri 138 nuovi casi di Covid-19, toccando i massimi da marzo 2020: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi domestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da ieri è in ‘stato di emergenza’. Intanto, oggi è atteso a Wuhan ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laha registrato ieri un nuovolegato al-19, ilin otto. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è stato registrato nella provincia di Hebei, il focolaio più grave in atto attualmente nel Paese. Intanto, sul territorio cinese si sono registrati ieri 138 nuovi casi di-19, toccando i massimi da: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovidomestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da ieri è in ‘stato di emergenza’. Intanto, oggi è atteso a Wuhan ...

