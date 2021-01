In Brasile arriva il vaccino cinese di Sinovac (Di giovedì 14 gennaio 2021) La campagna di immunizzazione in Brasile, il Paese più colpito del mondo, comincerà tra poche settimane con il farmaco del colosso asiatico Sinovac Un vaccino cinese per il Brasile: il via alla campagna di immunizzazione è previsto a San Paolo entro fine mese, dopo che i test clinici del farmaco, presentato in partnership con il colosso asiatico Sinovac,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) La campagna di immunizzazione in, il Paese più colpito del mondo, comincerà tra poche settimane con il farmaco del colosso asiaticoUnper il: il via alla campagna di immunizzazione è previsto a San Paolo entro fine mese, dopo che i test clinici del farmaco, presentato in partnership con il colosso asiatico,… L'articolo Corriere Nazionale.

