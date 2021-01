In arrivo la zona bianca, cosa prevede: le prime regioni che possono sperare di riaprire (Di giovedì 14 gennaio 2021) zona bianca cosa prevede, le nuove regole – 14 gennaio 2021. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato nella giornata di ieri, un decreto-legge che introduce nuove disposizioni urgenti per il contenimento della pandemia. Come si apprende in una nota diffusa da palazzo Chigi, il decreto conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o Province autonome diverse, tranne che per motivi di salute, necessità o lavoro, ma presente delle novità. In primis l’ingresso di una nuova colorazione: la zona bianca. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 15.574 nuovi casi e 507 morti, cala rapporto positivi tamponi Tra le nuove del decreto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021), le nuove regole – 14 gennaio 2021. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato nella giornata di ieri, un decreto-legge che introduce nuove disposizioni urgenti per il contenimento della pandemia. Come si apprende in una nota diffusa da palazzo Chigi, il decreto conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento trao Province autonome diverse, tranne che per motivi di salute, necessità o lavoro, ma presente delle novità. In primis l’ingresso di una nuova colorazione: la. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 15.574 nuovi casi e 507 morti, cala rapporto positivi tamponi Tra le nuove del decreto ...

