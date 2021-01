Imprevisto a Rai 2 | “I Fatti Vostri” salta per un giorno | Magalli ha chiarito il perché

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non è andato in onda questa mattina la poolare tramissione tv di Rai 2, Ima, ai telespettatori preoccupati ma ha risposto GiancarloGiancarlo, 73 anni, è alla conduzione de Iiniterrottamente da più di quindici anni (Instagram)I telespettatori più affezionati saranno rimasti senza dubbio sopresi questa mattina, 14 gennaio, dall’assenza de I. Il popolare talkshow di Rai 2 non è andato come di consueto in diretta dalle 11:10 alle 13. La trasmissione televisiva è ormai una delle colonne portanti del palinsesto Rai. Dopo la sua nascita nel lontano 1990 è smepre stato una presenza fissa nelle mattinate televisive degli italiani. La sorpresa è stata quindi senz’altro molta per tutti ...