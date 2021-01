Impeachment-bis. Anche così Trump è entrato nella storia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con il sì di tutti i deputati democratici e di dieci dei 211 repubblicani, la Camera degli Stati Uniti ha ieri approvato la messa in stato d’accusa di Donald Trump, che è così divenuto il primo e unico presidente sottoposto per due volte a una procedura d’Impeachment. La discussione sul capo d’imputazione e sull’avvio della procedura è durata poche ore: mai un Impeachment fu così veloce. In un video di pochi minuti, pubblicato poco dopo, Trump, senza fare cenno al voto della Camera, condanna le violenze dell’attacco al Congresso del 6 gennaio, prende le distanze dai rivoltosi e lancia un appello agli americani a “superare gli impeti del momento”. In una nota, il presidente eletto Joe Biden auspica che la leadership del Senato trovi modo di gestire “le responsabilità costituzionali ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con il sì di tutti i deputati democratici e di dieci dei 211 repubblicani, la Camera degli Stati Uniti ha ieri approvato la messa in stato d’accusa di Donald, che èdivenuto il primo e unico presidente sottoposto per due volte a una procedura d’. La discussione sul capo d’imputazione e sull’avvio della procedura è durata poche ore: mai unfuveloce. In un video di pochi minuti, pubblicato poco dopo,, senza fare cenno al voto della Camera, condanna le violenze dell’attacco al Congresso del 6 gennaio, prende le distanze dai rivoltosi e lancia un appello agli americani a “superare gli impeti del momento”. In una nota, il presidente eletto Joe Biden auspica che la leadership del Senato trovi modo di gestire “le responsabilità costituzionali ...

