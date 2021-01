Immobiliare: l’anno della ripresa sarà il 2022 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Buone notizie sul fronte Immobiliare: secondo gli esperti si intravedono segnali di ripresa negli investimenti, che già a partire dal 2022 torneranno ai livelli pre-Covid non solo in Italia, ma in tutta Europa. I motivi di questo ottimismo sono stati spiegati di recente dal blog di Immobiliare.it. Vediamoli insieme. Vaccino e politiche monetarie favorevoli Lo studio pubblicato dalla società di consulenza Immobiliare Cbre parla di una ripresa più veloce del previsto sul fronte degli investimenti nel mattone. Il motivo è duplice: da una parte, a livello macroeconomico, i tassi di interesse rimarranno bassissimi ancora per diversi mesi e le banche manterranno politiche monetarie a supporto della popolazione. Inoltre il Pil della zona euro, dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Buone notizie sul fronte: secondo gli esperti si intravedono segnali dinegli investimenti, che già a partire daltorneranno ai livelli pre-Covid non solo in Italia, ma in tutta Europa. I motivi di questo ottimismo sono stati spiegati di recente dal blog di.it. Vediamoli insieme. Vaccino e politiche monetarie favorevoli Lo studio pubblicato dalla società di consulenzaCbre parla di unapiù veloce del previsto sul fronte degli investimenti nel mattone. Il motivo è duplice: da una parte, a livello macroeconomico, i tassi di interesse rimarranno bassissimi ancora per diversi mesi e le banche manterranno politiche monetarie a supportopopolazione. Inoltre il Pilzona euro, dopo la ...

