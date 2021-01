Il vero obiettivo di Renzi è sempre stato Conte. Personalità distantissime. Uno misurato, l’altro a suo agio nel caos. Italia Viva mira a un altro Esecutivo per rafforzare il proprio bottino ministeriale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine l’ha fatto. Matteo Renzi ha ritirato le ministre e un sottosegretario dalla compagine governativa aprendo formalmente la crisi. Renzi si è dimostrato un irresponsabile facendolo in piena pandemia e soprattutto con i vaccini da gestire. Ma poiché Renzi è un giocatore di poker professionista e prima di fare la mossa qualche uccellino o qualche uccellone gli ha detto che i “responsabili” non c’erano e che quindi poteva affondare. E già è strana questa notizia perché di responsabili, dai tempi di Scilipoti, in Italia se ne sono sempre trovati. Diciamo che Renzi crede o vuol far credere che tali personaggi non ci siano. Quello che ha detto nella pasticciata Conferenza Stampa di ieri è che la crisi c’è, ma lui è aperto a tutto (e si sapeva) e quindi può esserci una stessa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine l’ha fatto. Matteoha ritirato le ministre e un sottosegretario dalla compagine governativa aprendo formalmente la crisi.si è dimostrato un irresponsabile facendolo in piena pandemia e soprattutto con i vaccini da gestire. Ma poichéè un giocatore di poker professionista e prima di fare la mossa qualche uccellino o qualche uccellone gli ha detto che i “responsabili” non c’erano e che quindi poteva affondare. E già è strana questa notizia perché di responsabili, dai tempi di Scilipoti, inse ne sonotrovati. Diciamo checrede o vuol far credere che tali personaggi non ci siano. Quello che ha detto nella pasticciata Conferenza Stampa di ieri è che la crisi c’è, ma lui è aperto a tutto (e si sapeva) e quindi può esserci una stessa ...

