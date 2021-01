Il vaccino cinese Coronavac sarebbe efficace soltanto al 50 | 4%

Leggi su wired

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: HeungSoon/Pixbay)I vaccini contro il coronavirus non smettono di far discutere gli scienziati. Oggi è il turno di, messo a punto dalla casa farmaceuticaSinovac Biotech. Ilfa parlare di sé riguardo alla sua capacità di proteggere dal Covid-19. Recentemente i ricercatori dell’Istituto Butantan nello stato di San Paolo in Brasile, uno dei paesi che hanno preso parte alla sperimentazione (che ha avuto anche delle battute d’arresto) avevano annunciato un’efficacia al 78% di prevenire forme lievi e fino al 100% per le forme gravi. Ma i dati erano parziali ed erano stati sollevati alcuni dubbi dalla comunità scientifica. Oggi gli stessi ricercatori hanno riferito sulla base di informazioni più complete che l’efficacia nel prevenire infezioni sintomatiche è del 50,4%, secondo una dichiarazione di martedì 12 ...