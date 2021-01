«Il Signore degli Anelli» | finalmente Amazon rompe il silenzio sulla serie

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da quando Amazon Prime Video ha annunciato una serie ispirata a Il Signore degli Anelli, sono molti i fan a non aver resistito alla tentazione di scucire quanti più dettagli possibili sul progetto. Al di là dell’annuncio delle maestranze tecniche e artistiche, con un cast formato da 20 attori principali, e un budget complessivo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 milioni di dollari, uno dei più alti di sempre, è la stessa Prime a rompere finalmente il silenzio e a dirci qualcosa in più sulla serie che, così come era stato anticipato, si concentrerà sulla Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, ossia migliaia di anni prima gli eventi della saga raccontati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli. https://twitter.com/ComicBook/status/1349178467582021632