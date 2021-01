Il secondo giorno di crisi di governo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Conte è andato al Quirinale per formalizzare le dimissioni delle ministre di Italia Viva, impegnandosi a riferire della crisi in Parlamento: le notizie man mano che arrivano Leggi su ilpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Conte è andato al Quirinale per formalizzare le dimissioni delle ministre di Italia Viva, impegnandosi a riferire dellain Parlamento: le notizie man mano che arrivano

bavbieturico : La Capriotti che offende Zenga dicendo che lui fa pena alla gente per la sua storia e che lo sfrutta solamente per… - Disco__Bisco : Il secondo giorno del PBM è l'inferno sulla Terra. Voglio picchiarlo (????) - the_chiaram : @debsciri Ha ragione perché è evidente e soprattutto anche la loro complicità sul lavoro secondo me ha suscitato l'… - vgakoo : secondo voi posso attaccarmi la pc di hobi in fronte il giorno dell'esame - EnricoPilotti : @matteorenzi Scellerato buffone di corte. Sparirai per sempre dal mondo politico, e non per tuo volere come avevi a… -