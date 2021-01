Il ritorno di Navalny. Cosa rischia (e perché) in Russia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aleksey Navalny ha annunciato che tornerà in Russia. La data fissata è il 17 gennaio, quando spera di rientrare con un volo di Pobeda. L’oppositore più famoso di Vladimir Putin è ricercato dal 29 dicembre dalle autorità e rischia di essere arrestato una volta atterrato sul territorio russo. Il suo avvocato, Vadim Kobzev, ha confermato al quotidiano RBK che Navalny è accusato di avere evaso i controlli penitenziari imposti dalla condanna contro di lui, con sospensione di pena del 2014. Il dissidente era stato condannato a 3,5 anni di carcere per frode nei confronti di due aziende francesi, tra cui Yves Rocher. Per la Corte Europea di Diritti Umani questa condanna è illegale. Nel procedimento di sospensione della pena è considerata l’evasione del controllo da parte dell’ispettorato dell’applicazione penale. Ma per il ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alekseyha annunciato che tornerà in. La data fissata è il 17 gennaio, quando spera di rientrare con un volo di Pobeda. L’oppositore più famoso di Vladimir Putin è ricercato dal 29 dicembre dalle autorità edi essere arrestato una volta atterrato sul territorio russo. Il suo avvocato, Vadim Kobzev, ha confermato al quotidiano RBK cheè accusato di avere evaso i controlli penitenziari imposti dalla condanna contro di lui, con sospensione di pena del 2014. Il dissidente era stato condannato a 3,5 anni di carcere per frode nei confronti di due aziende francesi, tra cui Yves Rocher. Per la Corte Europea di Diritti Umani questa condanna è illegale. Nel procedimento di sospensione della pena è considerata l’evasione del controllo da parte dell’ispettorato dell’applicazione penale. Ma per il ...

OrioliPaolo : Gli consiglierei di portarsi il pranzo al sacco Alexei #Navalny dice che tornerà in #Russia il 17 gennaio… - Rog_2 : RT @ultimenotizie: Il servizio penitenziario russo ha avvertito che l'oppositore Aleksei #Navalny rischia l'arresto immediato, una volta ch… - ultimenotizie : Il servizio penitenziario russo ha avvertito che l'oppositore Aleksei #Navalny rischia l'arresto immediato, una vol… - max_ronchi : MA QUANTE VOLTE DEVI PROVA’ A FARTI AMMAZZA’? ALEXEY NAVALNY ANNUNCIA IL RITORNO IN RUSSIA - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MA QUANTE VOLTE DEVI PROVA’ A FARTI AMMAZZA’? ALEXEY NAVALNY ANNUNCIA IL RITORNO IN RUSSIA -