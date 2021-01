Il revival di Sex And The City senza Samantha “funzionerà”, secondo l’autrice del romanzo Candace Bushnell (Di giovedì 14 gennaio 2021) I dubbi del pubblico, super legittimi, sul prossimo revival di Sex And The City senza Samantha hanno un po’ smorzato l’entusiasmo per il ritorno della storica serie in tv con un nuovo format, dal titolo And Just Like That. L’assenza di Kim Cattral, che dopo sei stagioni e due film si è rifiutata di partecipare al progetto di HBO Max, ha impedito una calorosa accoglienza del progetto da parte dei fan storici dell’iconica serie. Ma la scrittrice Candace Bushnell, autrice del romanzo del 1994 su cui era basata la serie originale di Darren Star, sostiene che i pregiudizi del pubblico siano infondati e che il revival di Sex and the City senza Samantha possa funzionare lo stesso, perché ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) I dubbi del pubblico, super legittimi, sul prossimodi Sex And Thehanno un po’ smorzato l’entusiasmo per il ritorno della storica serie in tv con un nuovo format, dal titolo And Just Like That. L’asdi Kim Cattral, che dopo sei stagioni e due film si è rifiutata di partecipare al progetto di HBO Max, ha impedito una calorosa accoglienza del progetto da parte dei fan storici dell’iconica serie. Ma la scrittrice, autrice deldel 1994 su cui era basata la serie originale di Darren Star, sostiene che i pregiudizi del pubblico siano infondati e che ildi Sex and thepossa funzionare lo stesso, perché ...

