Il Psg vince la Supercoppa di Francia e "usa" Florenzi per… prendere in giro Payet e il Marsiglia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una rivalità che dura ormai da anni e che vede una lotta senza esclusione di colpi. Parliamo delle continue sfide, non solo in campo, tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Ecco perché, anche la finale di Supercoppa di Francia vinta dai parigini è stata l'occasione perfetta per non far mancare uno "sfottò" ai rivali.Il Psg ha voluto prendere come esempio Alessandro Florenzi e uno scatto della serata contro l'OM dove la squadra lo solleva in trionfo per il suo primo titolo in bacheca. L'italiano, come scrive la società francese su Twitter, "si godrà il suo primo trofeo... a differenza di altri".Una frecciata in piena regola al Marsiglia e, secondo diversi media francesi, a Payet, stella della squadra, che in 15 anni di carriera non ha mai sollevato una Coppa.

