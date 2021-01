“Il pis*** di Tommaso con un rigatone” Maria Teresa Ruta | confessione a luci rosse al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo una spiacevole incomprensione, torna il sereno tra Cecilia eal Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni la conduttrice è stata protagonista di una crisi emotiva che ha fatto preoccupare, non poco, gli altri inquilini della casa. Durante la cena, una battuta infelice di Cecilia Capriotti ha manda fuori di sé la, che poi è crollata in un pianto disperato. “Mi sono rotta i cogl***. Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip”, grida laa bordo piscina. Gli altri concorrenti la inseguono per consolarla, ma è Stefania che riesce a tranquillizzarla: “Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa”. Dopo aver riacquistato la tranquillità, ...