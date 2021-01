Il piano sui licenziamenti. Blocco prolungato fino all'estate solo per le imprese più in crisi (Di giovedì 14 gennaio 2021) La coperta è pronta ad allungarsi, ma solo per pochi. I pochi sono tra i più colpiti dalla crisi e sono anche quelli che avranno più difficoltà a uscirne: i ristoranti, le imprese del commercio e quelle del turismo. Forse anche le fiere e il settore dei congressi. Eccola la coperta, quella che il Governo sta mettendo a punto in queste ore: diciotto nuove settimane di cassa integrazione Covid da affiancare a un prolungamento del Blocco dei licenziamenti. È in questo modo che la coperta potrà garantire una protezione ai lavoratori di queste imprese. Almeno fino all’estate non perderanno il posto. I soldi per finanziare la coperta arriveranno con il decreto Ristori 5, il provvedimento che sarà tirato su nei prossimi giorni con il nuovo scostamento di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) La coperta è pronta ad allungarsi, maper pochi. I pochi sono tra i più colpiti dallae sono anche quelli che avranno più difficoltà a uscirne: i ristoranti, ledel commercio e quelle del turismo. Forse anche le fiere e il settore dei congressi. Eccola la coperta, quella che il Governo sta mettendo a punto in queste ore: diciotto nuove settimane di cassa integrazione Covid da affiancare a un prolungamento deldei. È in questo modo che la coperta potrà garantire una protezione ai lavoratori di queste. Almenoall’non perderanno il posto. I soldi per finanziare la coperta arriveranno con il decreto Ristori 5, il provvedimento che sarà tirato su nei prossimi giorni con il nuovo scostamento di ...

Ultime Notizie dalla rete : piano sui Matteo Bassetti: "Vi spiego perché il piano A sui vaccini è già fallito" Today.it Sulla Nuova in edicola venerdì 15, le nuove regole del Piano Casa

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna in edicola domani, venerdì 15 gennaio, tutti i dettagli sulle nuove regole del Piano Casa approvato dal consiglio regionale Gli aggiornamenti sul coronavirus in Sardegna, ...

Wall Street in rialzo punta su piano anti-Covid di Biden. Opec conferma stime petrolio, timori lockdown

Wall Street in rialzo, in attesa del nuovo piano di stimoli anti-Covid-19 che, a pochi giorni dall'insediamento ufficiale alla Casa Bianca - in calendario il prossimo 20 gennaio - il ...

