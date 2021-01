Il Pd non vuole cercare i 'responsabili' e pensa già alle urne (Di giovedì 14 gennaio 2021) I cosiddetti responsabili non ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno. E' l'analisi che in queste ore stanno facendo fonti ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) I cosiddettinon ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno. E' l'analisi che in queste ore stanno facendo fonti ...

davidefaraone : C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senat… - lucianonobili : “Ci vuole coraggio a dimettersi. Ma se serve per affermare la verità, ci si dimette. Noi non abbiamo paura perché s… - TNannicini : Non servono pochi responsabili ma la responsabilità di tutti. Agli italiani importa zero della crisi politica e tan… - agoacciaio : RT @lvoir: Renzi uguale a Salvini, Adesso vuole rientrare in maggioranza, non vi azzardate a riprenderlo @Mov5Stelle - Pietro_ansia : @claudiocerasa Avevo capito che il Pd non vuole responsabili, non si capisce nulla -

Ultime Notizie dalla rete : non vuole Usa: Cnn, Donald Trump Jr non vuole la grazia dal padre - Ultima Ora Agenzia ANSA Prosegue la notte dei cristalli: "non assumete nelle vostre compagnie ex staff Trump"

Forbes op-ed warns companies about hiring '''fabulists''' from Trump administration \| Fox News A Truth Reckoning: Why We’re Holding Those Who Lied For Trump Accountable La tutel ...

L’anticipazione del primo capitolo di “La disciplina di Penelope”

Finalmente il suo respiro si fece regolare. Inspirava dal naso ed espirava da un lato della bocca, come un piccolo strumento a mantice. Non era rumoroso; non troppo, non come altri almeno. In condizio ...

