Il paradosso della Brexit: Gibilterra sarà ancora più legata alla Spagna (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Gibilterra resterà britannica finché i macachi resteranno sulla Rocca», recita un’antica leggenda molto cara agli abitanti e apprezzata anche da Winston Churchill, che durante la Seconda Guerra Mondiale rinfoltì la colonia di scimmie per sollevare il morale della popolazione assediata. Grazie a quell’operazione, oggi un centinaio di esemplari si godono la vista sullo stretto e i regali dei turisti: dopo la Brexit, però, l’enclave mediterranea del Regno Unito sembra un po’ più lontana da Londra. Il testo di un principio di accordo sul futuro della città, siglato tra il governo britannico (rappresentanti di Gibilterra inclusi) e quello spagnolo, è stato pubblicato in questi giorni dalla stampa iberica. Anche se non tocca questioni di sovranità e giurisdizione, l’intesa prevede ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) «resterà britannica finché i macachi resteranno sulla Rocca», recita un’antica leggenda molto cara agli abitanti e apprezzata anche da Winston Churchill, che durante la Seconda Guerra Mondiale rinfoltì la colonia di scimmie per sollevare il moralepopolazione assediata. Grazie a quell’operazione, oggi un centinaio di esemplari si godono la vista sullo stretto e i regali dei turisti: dopo la, però, l’enclave mediterranea del Regno Unito sembra un po’ più lontana da Londra. Il testo di un principio di accordo sul futurocittà, siglato tra il governo britannico (rappresentanti diinclusi) e quello spagnolo, è stato pubblicato in questi giorni dstampa iberica. Anche se non tocca questioni di sovranità e giurisdizione, l’intesa prevede ...

