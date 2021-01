Il paradosso della Brexit: Gibilterra sarà ancora più legata alla Spagna (Di giovedì 14 gennaio 2021) «Gibilterra resterà britannica finché i macachi resteranno sulla Rocca», recita un’antica leggenda molto cara agli abitanti e apprezzata anche da Winston Churchill, che durante la Seconda Guerra Mondiale rinfoltì la colonia di scimmie per sollevare il morale della popolazione assediata. Grazie a quell’operazione, oggi un centinaio di esemplari si godono la vista sullo stretto e i regali dei turisti: dopo la Brexit, però, l’enclave mediterranea del Regno Unito sembra un po’ più lontana da Londra. Il testo di un principio di accordo sul futuro della città, siglato tra il governo britannico (rappresentanti di Gibilterra inclusi) e quello spagnolo, è stato pubblicato in questi giorni dalla stampa iberica. Anche se non tocca questioni di sovranità e giurisdizione, l’intesa prevede ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) «resterà britannica finché i macachi resteranno sulla Rocca», recita un’antica leggenda molto cara agli abitanti e apprezzata anche da Winston Churchill, che durante la Seconda Guerra Mondiale rinfoltì la colonia di scimmie per sollevare il moralepopolazione assediata. Grazie a quell’operazione, oggi un centinaio di esemplari si godono la vista sullo stretto e i regali dei turisti: dopo la, però, l’enclave mediterranea del Regno Unito sembra un po’ più lontana da Londra. Il testo di un principio di accordo sul futurocittà, siglato tra il governo britannico (rappresentanti diinclusi) e quello spagnolo, è stato pubblicato in questi giorni dstampa iberica. Anche se non tocca questioni di sovranità e giurisdizione, l’intesa prevede ...

lucatelese : Il paradosso della crisi è che le dimissioni di Italia Viva non cambiano la composizione originaria, casomai il con… - luca_tessitore : RT @FranzvonFlach90: Paradosso della tolleranza? Quelli di 'Faccetta nera' lasciavano forse cantare, o anche solo affermare, quello che si… - CarterNicK50 : @LucaPicotti @marioricciard18 'Più riescono a spingere in basso l’asticella del ruolo delle istituzioni e della pol… - CarterNicK50 : @ConteZero76 @cristinapitzal1 @PoliticaPerJedi 'Più riescono a spingere in basso l’asticella del ruolo delle istitu… - ungiovaneuomo : RT @peraltro: Più riescono a spingere in basso l’asticella del ruolo delle istituzioni e della politica, più quello stesso degrado finisce… -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso della Il paradosso della Brexit: Gibilterra sarà ancora più legata alla Spagna Linkiesta.it Trump, Facebook e Tocqueville

“Il compito della filosofia è porre domande” puntualizzava un tempo Norberto Bobbio in un testo pubblicato diversi anni or sono, ma ancora ...

"Finalmente abbiamo trovato un’identità"

Iniezione di fiducia dal diesse della Giorgio Tesi, Sambugaro. La squadra si prepara alla sfida contro Ferrara: "Avversario duro" ...

“Il compito della filosofia è porre domande” puntualizzava un tempo Norberto Bobbio in un testo pubblicato diversi anni or sono, ma ancora ...Iniezione di fiducia dal diesse della Giorgio Tesi, Sambugaro. La squadra si prepara alla sfida contro Ferrara: "Avversario duro" ...