Il Paradiso delle Signore | anticipazioni oggi 14 gennaio | Laura ferita da Salvatore

Leggi su solodonna

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Trama edel “Il” puntata diè deciso a riconquistare la sua amata e chiede consiglio a Marcello e. Ma così facendo ferisce la ragazza che prova un sentimento per lei. Intanto Luciano è preoccupato per il malore di Clelia. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55 Articolo completo: dal blog SoloDonna