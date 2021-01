Il nuovo console d’Ucraina per Napoli e Sud Italia in visita a Messina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nuovo console Ucraino per l’Italia meridionale, Maksym Kovalenko, sceglie la città di Messina per iniziare un giro di incontri tra gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio di sua competenza, a sottolineare il rapporto di amicizia che lega la provincia di Messina con l’Ucraina e con la vasta comunità di Cittadini Ucraini presente sul nostro territorio. Maksym Kovalenko, console Generale dell’Ucraina di Napoli è stato rivevuto dal commissario straordinario Santi Trovato in rappresentanza della città Metropolitana. L’incontro, ristretto per le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, si è svolto in un clima di grande cordialità, e dopo il rituale scambio di doni, è stato occasione per un dialogo su tematiche di interesse generale che legano l’Ucraina con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) IlUcraino per l’meridionale, Maksym Kovalenko, sceglie la città diper iniziare un giro di incontri tra gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio di sua competenza, a sottolineare il rapporto di amicizia che lega la provincia dicon l’Ucraina e con la vasta comunità di Cittadini Ucraini presente sul nostro territorio. Maksym Kovalenko,Generale dell’Ucraina diè stato rivevuto dal commissario straordinario Santi Trovato in rappresentanza della città Metropolitana. L’incontro, ristretto per le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, si è svolto in un clima di grande cordialità, e dopo il rituale scambio di doni, è stato occasione per un dialogo su tematiche di interesse generale che legano l’Ucraina con ...

Il nuovo Console Ucraino per l’Italia meridionale, Maksym Kovalenko, sceglie la città di Messina per iniziare un giro di incontri tra gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio di sua ...

Il nuovo Console Ucraino per l'Italia meridionale, Maksym Kovalenko, sceglie la città di Messina per iniziare un giro di incontri tra gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio di sua ...