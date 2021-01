Il microbioma | la salute mentale | il diabete | il caldo | quattro studi sul virus

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La campagna vaccinale sarà ancora lunga prima di decretare la fine della pandemia da covid-19. Mentre continuano le ricerche per tentare di arginare i danni e il contagio, la Reuters ha riportato un riepilogo di alcuni degli ultimiscientifici compiuti sul corona. La gravità del covid può essere influenzata dalintestinale Secondo unoo condotto a Hong Kong e apparso sulla rivista Gut, ilintestinale potrebbe influenzare la gravità del Covid-19 e la portata della risposta immunitaria all’infezione. "La composizione dei microrganismi intestinali (microbiota) nei pazienti con Covid-19, molto diversa rispetto agli individui non infetti, è correlata alla gravità della malattia. I pazienti Covid non presentano alcuni batteri buoni noti per regolare il sistema ...