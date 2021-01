Il look del giorno | shorts e stivaletti e borsone

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Pantaloncini, calze velate,, e il tocco street di una maxi borsa-zainetto in nylon matelassé. Ecco l’interpretazioni dell’eleganza casual Emporio Armani. Ilcompleto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Emporio Armani. Pantaloncini e accessori di tendenza Girata la boa delle feste natalizie, il cuore dell’inverno si veste di suggestioni minimali miste a citazioni punk e romanticismi di sapore gotico come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Emporio Armani. Con le proporzioni fluide e leggermente over del top a manica lunga sul rigore sensuale dei pantaloncini sartoriali cortissimi, con le gambe fasciate in collant scuri e glistringati in velluto con il tacco che omaggiano l’indipendenza estetica delle suffragette. Un amalgama di riferimenti a spasso nel tempo, che trova il ...